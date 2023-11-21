16:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Снегопад в Перми 21 ноября 2023: пробки, аварии и ограничение движения
Утром 21 ноября 2023 года на Пермь обрушился сильный снегопад.
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Внезапный и сильный снегопад обрушился на Пермь в ночь на 21 ноября 2023 года. По данным на 8 утра, в Перми выпало 3 миллиметра осадков. Согласно прогнозам синоптиков, сильные и продолжительные снегопады будут идти в Перми и в Пермском крае три дня — до 23 ноября.
Из-за снегопада на улицах Перми образовались огромные пробки и десятки ДТП. Рассказываем, что натворил сильный снегопад в Перми 21 ноября 2023 года.
Из-за снегопада в Перми образовались многокилометровые пробки
Как показывают онлайн-карты Перми, утром 21 ноября город встал в 9-балльных пробках. При этом днем пробки оцениваются в 7 баллов. Движение затруднено на улицах Ленина, Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту, Героев Хасана, Чкалова, Стахановская, шоссе Космонавтов и других. Как сообщили в департаменте транспорта Перми, автобусы отставали от графика на 20 минут. Видимость из-за снегопада ухудшена.
Снегопад в Перми 21 ноября привел к серии ДТП
На дорогах Перми и Пермского края сформировался снежный покров, что также стало причиной многочисленных аварий. На перекрестке улиц Ленина и Борчанинова «поцеловались» автобус № 68 и внедорожник. ДТП произошли на перекрестке улиц Пушкина и Газеты «Звезда», на шоссе Космонавтов возле Хмелей, на Западном обходе Перми, на трассе Пермь-Екатеринбург напротив Лобаново, а также возле Нестюково.
Из-за снегопада в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение
Из-за ухудшения погодных и дорожных условий в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. В краевом Минтербезе и МЧС предупреждают о возможных обрывах линий электропередач, авариях на системах ЖКХ, заторах и увеличении количества ДТП на дорогах Прикамья.
Госавтоинспекция посоветовала водителям, по возможности, отложить дальние поездки на личном транспорте и не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Пешеходам также советуют быть более внимательными и осторожными на дорогах во время непогоды.
На трассах Пермского края 21 ноября ограничили движение большегрузов
Кроме того, в связи со снегопадом на трассах в Пермском крае ограничили движение грузовых автомобилей до 23:59 21 ноября 2023 года. Как сообщили в краевом министерстве транспорта, для большегрузов закрыты трассы федерального значения: М-7 «Волга» на территории Большесосновского, Очерского, Нытвенского и Краснокамского округах, а также Р — 242 «Пермь — Екатеринбург» на территории Пермского, Кунгурского и Суксунского округах.
Во всех районах Перми устраняют последствия снегопада
Тем временем, к уборке снега на дорогах Перми задействована 141 единица техники и 155 дорожных рабочих. В первую очередь техника выходит на прометание проезжей части и расчистку пешеходных дорожек, снег собирается в валы, а затем вывозят на полигон.
Сейчас дороги и тротуары в Перми обрабатывают реагентами, чтобы не допустить образования наледи. Всего за прошлую ночь было использовано 466 тонн противогололедных материалов.
И это еще не финал. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 21 ноября и ночью 22 ноября в отдельных районах Прикамья ожидается очень сильный снег и гололед. Ночью местами низовая метель, на дорогах снежный накат, снежные заносы. Порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду.