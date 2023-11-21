В РФС пояснили, что песню «Валера» после матча сборной посвятили не Карпину

20 ноября в Волгограде сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0 в товарищеском матче. После завершения игры на стадионе прозвучала песня Афродиты «Валера», которая у многих болельщиков ассоциируется с Валерием Карпиным.
После завершения матча тренер российской сборной покинул поле и не послушал исполнение песни. Валерий Карпин назвал это выступление «лишним», сообщает «Матч ТВ».
Однако, по словам главы департамента по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилла Терешина, в этот раз композицию посвятили экс-игроку «Ротора» Валерию Есипову, а не главному тренеру сборной России.
Легенда волгоградского футбола участвовал в предматчевых мероприятиях с болельщиками. Валерий Есипов подошел к сцене и поклонился собравшимся болельщикам в знак уважения.