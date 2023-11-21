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17:37 (мск), источник: МК.RU Волгоград

В РФС пояснили, что песню «Валера» после матча сборной посвятили не Карпину

Оказалось, что песню после матча Россия — Куба посвятили не тренеру сборной, а его тезке, которого до сих пор с теплотой вспоминают волгоградские болельщики.

Источник: РИА "Новости"

20 ноября в Волгограде сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0 в товарищеском матче. После завершения игры на стадионе прозвучала песня Афродиты «Валера», которая у многих болельщиков ассоциируется с Валерием Карпиным.

После завершения матча тренер российской сборной покинул поле и не послушал исполнение песни. Валерий Карпин назвал это выступление «лишним», сообщает «Матч ТВ».

Однако, по словам главы департамента по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилла Терешина, в этот раз композицию посвятили экс-игроку «Ротора» Валерию Есипову, а не главному тренеру сборной России.

Легенда волгоградского футбола участвовал в предматчевых мероприятиях с болельщиками. Валерий Есипов подошел к сцене и поклонился собравшимся болельщикам в знак уважения.

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