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16:02 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В конце декабря в Новосибирск придут морозы до −35 градусов

Декабрь в Новосибирске обещает быть морозным, а под конец месяца температура опустится до −35 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +9° 4 м/с 71% 765 мм рт. ст. +9°

Согласно прогнозам синоптиков, холода наступят в середине последнего месяца года. Значение −35 градусов термометры покажут в течение нескольких праздничных ночей. В начале январе наступит небольшое потепление. В среднем январская температура составит −16 градусов, что соответствует норме.

В декабре на Новосибирск обрушатся многочисленные магнитные бури. 5, 6, 20, 21, 25, 26, 27 числа метеозависимым людям следует отказаться от физических нагрузок и больше отдыхать.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирске ноябрь-2023 назвали аномально тёплым.

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 В конце декабря в Новосибирск придут морозы до -35 градусов
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