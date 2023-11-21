18:00 (мск), источник: Фонтанка
Все свободны. Чем закончилась война между УК и петербурженкой, которой сожгли машину
Владелица сгоревшей машины в Петербурге простила поджигателей и попросила закрыть дело.
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В Петербурге завершилась история с поджогом автомобиля активистки многоквартирного дома, жильцы которого хотели перейти из УК в ТСЖ. Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Об этом «Фонтанке» сообщила владелица пострадавшего авто 21 ноября. Информацию подтвердили в объединенной пресс-службе городских судов.
Изначально на скамье подсудимых оказались четверо: предполагаемый заказчик — учредитель УК «Экосити», его подельник — предприниматель, ответственный за пропускной режим в ЖК «Английская миля», и двое вероятных исполнителей, которые и подожгли автомобиль. Машина принадлежала матери ребенка-инвалида и собственнице квартиры в этом жилом комплексе Анне.
Напомним, история началась почти 3 года назад. Управляющая компания «Экосити», которая входит в группу компаний «Содружество», допустила ряд нарушений в содержании имущества ЖК. Инициативная группа жильцов под руководством Анны потребовала от УК устранить нарушения. В частности, соседям показались завышенными суммы в квитанциях за оплату ЖКУ. Но управляющая компания на их просьбы не реагировала, и тогда жильцы захотели выйти из-под ее контроля и зарегистрировать ТСЖ. Однако, по словам Анны, после этого женщине и другим собственникам стали поступать угрозы.
Учредитель «Экосити», который, по словам Анны, является сыном гендиректора «Содружества», решил пресечь деятельность активных жильцов и запугать их. По версии следствия, он вступил в преступный сговор со своим товарищем, который отвечал за пропуск на территорию жилого комплекса. Они нашли двух исполнителей, которые за 60 тысяч рублей ночью 9 марта 2021 года сожгли автомобиль Анны, стоявший на придомовой территории. Ущерб составил почти 500 тысяч рублей. То, что это был поджог, подтвердили записи с камер видеонаблюдения.
Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Однако в ходе недолгих разбирательств обвиняемые выплатили Анне материальный и моральный ущерб, и она ходатайствовала о прекращении уголовного дела.
Несмотря на несогласие прокурора, суд поддержал ходатайство, и дело прекратили.
К слову, жильцы все-таки оформили ТСЖ: официально это произошло еще в сентябре 2021 года, но лишь в марте 2022-го они выиграли суд, чтобы бывшая УК предоставила им всю техническую документацию и оборудование.