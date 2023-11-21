16:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Задержка из-за снегопада и футболка «КС»: что произошло на концерте группы «Моя Мишель» в Самаре
Солистка группы «Моя Мишель» вышла на концерт в Самаре в футболке «КС».
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Зима не только в сердце, но и за окном. Группа «Моя Мишель» приехала с концертом в Самару и попала в пробки из-за снегопада, а солистка Татьяна Ткачук вышла на сцену в футболке «Крыльев Советов». Джерси певице подарил вратарь Иван Ломаев. Рассказываем, что произошло на концерте группы «Моя Мишель» в Самаре 20 ноября 2023 года.
Дождались всех зрителей
Поклонники группы шутят — «Моя Мишель» привезли в Самару и зиму, и московские пробки. 20 ноября город сковали 10-балльные заторы. Впрочем, некоторые опоздавшие все-таки успели к началу концерта.
— Нам пришлось немного подождать начала. Задержка была, но это концертная классика, еще ни один артист не вышел на сцену вовремя. В этом даже есть свой шарм: мы пока ждали, начала пели их песни сами, — рассказала одна из поклонниц.
Выйдя на сцену, Татьяна извинилась за опоздание,
— Ребята, сегодня в Самаре особенная погодка. Извините, что задержались. Мы хотели дождаться всех зрителей, — произнесла певица со сцены.
Футболка от Ломаева
Моя Мишель’и самарские «Крылья Советов» связывает дружба. Песня «Зима в сердце» — неофициальный гимн команды, его то и дело крутят в раздевалке, а Татьяна Ткачук приезжала на «Солидарность Самара Арену» и встречалась с игроками «КС».
20 ноября на сцену солистка «Моя Мишель» вышла в домашней футболке «Крыльев». Ее Татьяне подарил вратарь самарцев Иван Ломаев.
— Ребята пришли ко мне на концерт и подарили футболку. Вот так вот, завидуйте теперь, — похвасталась певица в своем телеграм-канале.
Иван Ломаев, наверно, самый большой фанат группы среди игроков «КС». Вот что рассказывали «КП-Самара» в клубе.
— Ваня Ломаев отвечает у нас за музыку в раздевалке. Трек «Зима в сердце» он регулярно ставил перед играми и после них. Само собой, после побед. После поражений не включают музыку.
Новый аутфит солистки «Моя Мишель» отлично зашел самарским поклонникам.