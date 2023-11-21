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16:09 (мск), источник: Фонтанка

Петербург укутало «одеялом». Посмотрите, как плавно на город опускается снег

В Петербурге прошел сильный снегопад.

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Днем 21 ноября в Петербурге пошел крупный и обильный снег, за несколько часов укрыв улицы белым одеялом. Посмотрите, как преобразился город к середине дня.

Ветер в Петербурге слабый — по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», всего 2−3 м/с, и снег опускается на город плавно и неспешно. На видео, присланное нашим читателем, можно медитировать — настолько оно гипнотическое.

За несколько часов, судя по фото, насыпать успело несколько сантиметров. В скверах, на газонах и припаркованных автомобилях уже образовались небольшие снежные шапки. А на реках появляется снежура. К 4 часам вечера снегопад стих.

По прогнозу синоптиков, 21 ноября в Петербурге ожидается от −3 до −8 градусов. Утро отметилось самой низкой температурой с начала осени. На погоду в городе сегодня влияет периферия ядра скандинавского антициклона.

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