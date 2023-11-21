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16:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде 21 ноября пошел первый снег: видео

Снег принес в Волгоград морозы и ветер.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +9° 2 м/с 87% 764 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

Жители Волгограда почувствовали дыхание зимы. 21 ноября в городе пошел первый снег. Мелкие снежинки падали вместе с дождем, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Так что зимней сказки волгоградцы не увидели. Снег падал и тут же таял.

Осадки шли примерно в 13.00−14.00 в большинстве районов Волгограда. Во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер, а температура воздуха упала ниже ноля.

Ближайшая ночь в Волгограде и области будет очень холодной. В районах региона температура воздуха опустится до −10 градусов, в областном центре — до −6. Днем в среду будет мороз со снегом. Так что автомобилистам, которые не переобули машины в зимнюю резину, завтра лучше воспользоваться общественным транспортом или сегодня срочно отправиться в шиномонтажку.

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