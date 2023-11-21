В нижегородских школах не будут вводить массовый запрет на критику армии России

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде двух учащихся лицея № 82 будут судить по статье о дискредитации российской армии. Дело в отношении школьников завели после того, как директор учебного заведения Нина Говорова принесла в полицию видеозапись, на которой лицеисты обсуждают специальную военную операцию и ситуацию на Украине. После случившегося в социальных сетях на директора лицея обрушился поток критики.
После инцидента руководство лицея ввело новые правила внутреннего распорядка и запретило ученикам участвовать в публичных мероприятиях, направленных на дискредитацию российской армии и добровольческих формирований, принимающих участие в спецоперации на Украине. Также школьникам нельзя публично критиковать правительство РФ, чиновников, руководство и педагогов лицея.
В департаменте образования добавили, что централизованно вводить аналогичный запрет во всех учебных заведениях не планируется.
В администрации отметили, что патриотическое и гражданское воспитание является приоритетом воспитательной политики системы образования в целом и каждой образовательной организации.
Андрей Репин.