Эксперты рассказали о череде сильных магнитных бурь в Краснодаре 22−29 ноября

22, 24 и 25 ноября прогнозируется мощный выброс энергии и частиц, которые при взаимодействии с магнитным полем Земли вызовут ощутимую магнитную бурю — 4 балла.
Финальные магнитные возмущения будут интенсивными — 5 баллов. Речь идет о магнитном шторме в Краснодаре 26 ноября, который продлится до 29 числа и может повлиять на абсолютное большинство людей.
В эти дни очень важно сбалансированное питание, побольше легких блюд, овощей, зелени и фруктов, плюс употребление достаточного количества чистой воды.
Во время вспышек на Солнце желательно избегать дополнительной нагрузки и стрессов. Также не стоит забывать о пользе успокаивающих отваров на основе ромашки, мяты и мелиссы.
Самым простым и полезным будут прогулки на свежем воздухе, ходьба в спокойном режиме.
Определенный плюс ходьбы — это ее доступность практически для любого жителя Краснодара вне зависимости от погоды.
Эксперты отмечают, что в ходьбе участвуют до 200 мышц. За 1 километр человек делает примерно 1205 шагов. Что это значит для нашего здоровья? Ходьба стабилизирует уровень холестерина, кровяное давление и прочность сосудов, защищает от множества болезней. Об этом говорится на сайте Медицинской школы Гарвардского университета.