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16:50 (мск), источник: Новая Кубань

Эксперты рассказали о череде сильных магнитных бурь в Краснодаре 22−29 ноября

По данным экспертов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН, геомагнитный шторм в Краснодаре и крае начнется в середине рабочей недели.

Источник: РИА "Новости"

22, 24 и 25 ноября прогнозируется мощный выброс энергии и частиц, которые при взаимодействии с магнитным полем Земли вызовут ощутимую магнитную бурю — 4 балла.

Финальные магнитные возмущения будут интенсивными — 5 баллов. Речь идет о магнитном шторме в Краснодаре 26 ноября, который продлится до 29 числа и может повлиять на абсолютное большинство людей.

Советы врачей

В эти дни очень важно сбалансированное питание, побольше легких блюд, овощей, зелени и фруктов, плюс употребление достаточного количества чистой воды.

Во время вспышек на Солнце желательно избегать дополнительной нагрузки и стрессов. Также не стоит забывать о пользе успокаивающих отваров на основе ромашки, мяты и мелиссы.

Самым простым и полезным будут прогулки на свежем воздухе, ходьба в спокойном режиме.

О пользе ходьбы

Определенный плюс ходьбы — это ее доступность практически для любого жителя Краснодара вне зависимости от погоды.

Эксперты отмечают, что в ходьбе участвуют до 200 мышц. За 1 километр человек делает примерно 1205 шагов. Что это значит для нашего здоровья? Ходьба стабилизирует уровень холестерина, кровяное давление и прочность сосудов, защищает от множества болезней. Об этом говорится на сайте Медицинской школы Гарвардского университета.

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