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17:39 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Кинологи перечислили волгоградцам плюсы и минусы сухих кормов для собак

Владельцы собак зачастую интересуются, как лучше кормить четвероногого друга — натуральными продуктами или готовым кормом.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты Российской кинологической федерации рассказали о плюсах и минусах различных типов питания для собак.

Кинологи уверяют, что некорректно говорить, что какой-то один из видов питания полезнее для собаки, чем другой. Все животные индивидуальны, поэтому есть риск в принципе неправильно подобрать рацион. Прежде чем принять решение перевести любимца с одного вида корма на другой, надо получить консультацию ветврача.

Главным плюсом производственных кормов считается их разнообразие, также в их составе много полезных элементов. Владельцу животного специально подбирать рацион не нужно — питание будет сбалансированным.

Другое преимущество готовых кормов — их удобство. Не нужно готовить и варить -достаточно открыть пачку корма и угостить питомца.

Но у производственных кормов бывают недостатки. Производители на упаковке не всегда указывают реальный состав, заменяют формулировки («пальмовое масло» на «растительное»).
Собака — это прежде всего хищник, для здоровья животного режим питания, где есть натуральные сырые продукты, может быть оптимальным.

У этого вида рациона есть свои минусы. Хозяину надо много времени, чтобы приготовить еду собаке, она может испортиться. Владелец собаки рискует не рассчитать порции и их состав, тем самым лишив четвероногого друга ряда важных элементов. Кормить животное натуральной пищей неудобно в поездках.

Как лучше кормить своего любимца, решает хозяин. Важно, чтобы набор продуктов являлся сбалансированным, тогда питомец будет здоров, сообщает «Волгоградская правда.ру».

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