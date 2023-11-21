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17:53 (мск), источник: Время

Дороги на Славянской и Короленко в Нижнем Новгороде отремонтируют за 153 млн рублей

Работы должны быть выполнены до 16 декабря 2024 года.

Источник: Время

На ремонт участков улиц Славянская и Короленко в Нижнем Новгороде потратят 153 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Запланирован ремонт участков на Славянской от улицы Решетниковской до улицы Короленко и на Короленко от улицы Белинского до улицы Максима Горького.

Средства будут выделены из областного и городского бюджетов.

Подрядчик должен будет заменить дорожного полотно, установить тротуары, дорожные знаки и ограждения, нанести разметку. Работы необходимо выполнить 16 декабря 2024 года.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 6 декабря, подрядчика определят 8 декабря.

Напомним, участок проспекта Гагарина до развязки в Ольгине отремонтируют к осени 2025 года.

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