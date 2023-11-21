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17:52 (мск), источник: Время

Тыква в приготовленном виде вредна для фигуры

В готовый продукт из тыквы часто добавляют много сахара.

Источник: Freepik

Тыква в приготовленном виде вредна для фигуры, сообщает sovainfo.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тыква является источником витаминов, минералов и клетчатки. Так, в одной чашке готовой тыквы может быть около 115 калорий, 30 граммов углеводов, два грамма белка, девять граммов клетчатки, а также витамины А, С и минеральные вещества — железо, магний, калий и марганец.

Сама тыква низкокалорийна. Витамин С в ней больше нужен для иммунной системы, витамины группы В — для синтеза и метаболизма эритроцитов, минеральные вещества — для нормальной мышечной функции и регуляции артериального давления, а клетчатка — для здорового пищеварения.

Эксперты не советуют увлекаться готовыми продуктами из тыквы, потому что в них добавляют слишком много сахара. И пользы в таком продукте зачастую нет.

Рекомендуется есть сырую тыкву. Из нее можно сделать смузи или приготовить салат. Также рацион можно разнообразить хлебом, супом, десертом, напитком или вторым блюдом из тыквы. С ней можно делать почти все — жарить, варить, сушить, мариновать и солить.

Употребление полезного овоща нужно для защиты здоровья. Благодаря этому человек перестанет болеть разными хроническими заболеваниями. Кроме того, у людей, налегающих на тыкву и овощи, не будет лишнего веса.

При этом может открыться аллергия на оранжевый овощ. При этом он считается легким мочегонным средством. Этот эффект может навредить тем, кто принимает какие-то определенные лекарства.

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