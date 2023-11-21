17:19 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Редкий краснокнижный гриб нашли под Гродно
Этот гриб очень необычно выглядит и растет на старых деревьях, а в народе его называют «грибной капустой».
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ГРОДНО, 21 ноя — Sputnik, Инна Гришук. Один из самых редких и неординарных по внешнему виду грибов — спарассис курчавый, или «грибная капуста», обнаружен в заказнике «Озеры» в Гродненской области. Гриб занесен в Красную книгу Беларуси как исчезающий вид, рвать или разрушать его запрещено.
О необычной находке Sputnik рассказал гродненский кинорежиссер Максим Гармаш.
«Часто бываю в лесах под Гродно, но спарассис курчавый встретился впервые. Это уникальный гриб, настоящее сокровище заказника. Я сделал фото и видео на память. И хочу рассказать всем, кто отправляется в лес, чтобы были внимательными. Если встретите такой гриб, не нужно его срывать, потому что он охраняется государством как исчезающий вид», — отметил Максим Гармаш.
Спарассис курчавый относится к трутовым грибам, которые растут на мертвой древесине, а по внешнему виду отличаются от классических. Их плодовое тело не имеет шляпки и ножки, а разрастается в причудливые формы. В народе спарассис курчавый называют «грибной капустой», так как он имеет форму кучерявого шара и издалека очень напоминает цветную капусту. Спарассис съедобен, но собирать его строжайше запрещается. Он относится к редким и исчезающим видам, занесен в Красную книгу Беларуси, России и некоторых других стран.
В начале ноября о появлении краснокнижного гриба сообщили в пресс-службе Национального парка «Беловежская пуща». Там посоветовали любителям «тихой охоты» при обнаружении редкой для Беларуси «грибной капусты» не срезать спарассис, а лишь полюбоваться его красотой и сделать фото на память.
За сбор краснокнижного гриба грозит крупный штраф — от 20 до 30 базовых величин (740 до 1110 рублей) для физлиц и в несколько раз больше для юридических.