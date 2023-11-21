Михаил Бычков уволен с должности худрука Воронежского камерного театра

В облправительстве рассказали, что исполнять обязанности худрука будет директор театра Олег Ткаченко.
«Назначение нового худрука планируется до Нового года, сейчас идет общение с претендентами. В правительстве области уверены, что коллектив государственного театра и его высокий уровень работы будут сохранены», — рассказали в правительстве региона.
Михаил Бычков — основатель Камерного театра, был его бессменным руководителем с момента основания в 1993 году. В 2010 году он также создал в Воронеже и возглавил международный Платоновский фестиваль искусств. В марте 2022 года господин Бычков покинул пост худрука фестиваля, не называя причину своего увольнения. После начала специальной военной операции на Украине он в числе других деятелей культуры призвал «остановить вооруженные действия, отвести войска и сесть за стол переговоров». Подписанное им письмо было опубликовано в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).
Алина Морозова.