17:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Где лучше: урбанист рассказал о плюсах и минусах жизни в центре Ростова и спальных районах
Плюсы и минусы жизни в центре Ростова и вне его назвал блогер-урбанист.
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При выборе места, где жить в Ростове, у людей возникают закономерные вопросы: а где лучше? О плюсах и минусах жизни в центральной части города, а также в других районах «КП — Ростов-на-Дону» рассказал блогер-урбанист Артемий Зайцев.
ГДЕ ЦЕНТР?
Первым делом, стоит попытаться разобраться, а где же этот центр Ростова? Как оказалось, на такой вроде бы легкий вопрос однозначного ответа нет. В официальных документах четких границ никто не проводил. Артемий Зайцев назвал четыре центра, о которых знает он:
Центр исторический — совпадает с территорией, где наиболее старая историческая застройка с большим количеством объектов культурного наследия, за исключением Нахичевани, которая была отдельным городом.
Центр официальный — это Кировский и Ленинский районы, и часть Октябрьского от Красноармейской до Нансена. Жители Левого берега и Нахаловки могут считать, что тоже живут в центре.
Будущий деловой центр — на территории старого аэропорта. Там будут правительственный квартал и большие офисные здания. Реализация второй очереди с общественными зданиями планируется до 2032 года, а пока строится первая — с жильем. Там же будет и автовокзал, который назовут «Центральным».
Центр географический — в границах улиц Нансена, Ларина и Ленина, а также проспекта Нагибина. Как раз удобнее всего с точки зрения транспорта — в любую сторону города примерно одинаково добираться.
Границы четырех районов Ростова, которые можно назвать центром города. Карту составил Артемий Зайцев на основе «Яндекс. Карт».
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЦЕНТРА.
— Основное преимущество центра — транспортная доступность. До всего можно дойти пешком, а на работу можно ездить на общественном транспорте и не беспокоиться о пробках. Если ехать из центра в любую сторону утром, то пробки будут в обратную сторону. Это удобно.
При этом собеседник считает, что у центральной части Ростова нет недостатков.
— Я их не знаю. Потому что в центре есть частный сектор, исторические объекты и «человейники», реки, парки, болота и промышленность. Можно найти район на любой вкус. Такого разнообразия нет нигде.
Зато их называют наши читатели: например, бесконечные пробки, сигналы автомобилей и выхлопные газы и, как результат, нюансы с экологией.
А ЕСЛИ НЕ В ЦЕНТРЕ?
Из плюсов жизни вне центра города блогер-урбанист отметил более дешевые квартиры и землю, где можно построить свой дом.
— Тихо, если рядом нет крупных магистралей или заводов. Большие территории рядом с природой. Если работа рядом с домом, то хорошо.
Сравнивая Северный и Западный районы с Суворовским и Левенцовкой, Артемий Зайцев отдал предпочтение в пользу первых из-за более лучшего их развития.
Также он подчеркнул, что эти районы с центром города соединит будущий скоростной трамвай.
— Общественный транспорт ходит редко, приходится дольше ждать или ехать с пересадкой. Большая потребность в личном автомобиле. Пробки. Родители превращаются в таксистов для своих детей, чтобы возить их в кружки или спортивные секции.
По мнению блогера, там хуже обстоят дела с благоустройством и инфраструктурой. Можно провалиться в канаву и утонуть. Воруют люки. Больше расписывают стены с рекламой наркотиков.
Но, конечно, каждый для себя сам находит плюсы и минусы того, где лучше жить.