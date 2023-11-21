17:32 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за последствий урагана
В Красноярском крае правительство ввело режим ЧС для ликвидации последствий урагана 19 ноября.
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Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Правительство Красноярского края ввело режим ЧС для ликвидации последствий урагана 19 ноября. На территории районов, которые пострадали от стихии, проведен ряд мероприятий по устранению последствий.
«Главам муниципалитетов при необходимости рекомендовано организовать оценку нанесенного ущерба объектам жизнеобеспечения и организовать пункты временного обеспечения для населения», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Михаил Котюков заявил, что в крае буйство стихии обошлось без жертв. В МЧС заявили, что более 60 населенных пунктов остаются без электричества. На месте работают аварийные бригады.