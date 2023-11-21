17:36 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгограде завершается монтаж самого большого автодрома в России
В ЦПКиО готовится к открытию огромный автодром.
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В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда завершается обустройство контактного пола на новом аттракционе-автодроме. Здесь уже положили кровлю, а сейчас остекляют фасад и монтируют контактный пол. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу парка.
Новейшая технология позволит одновременно передвигаться 40 бамперным машинкам и сделает их более маневренными и быстрыми. Контактный пол будет состоять из 700 специальных металлических пластин и эффектно подсвечиваться.
На данный момент выполнено порядка 85% от общего объема работ. Открытие нового аттракциона в Центральном парке культуры и отдыха запланировано уже в этом году. Представители парка обещают, что волгоградский автодром станет одним из самых больших в России — его площадь 1500 квадратных метров, в то время как в других города он не более 300−900 квадратных метров.