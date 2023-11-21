18:03 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Водители могут получить скидку на оплату еще одного штрафа
Если автомобилист оплатит штраф за неправильную парковку в течение 20 дней, ему предоставят скидку.
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Российским водителям могут дать скидку 50% на оплату штрафов за неправильную платную парковку. Она будет предоставлена в том случае, если водитель оплатит штраф в течение 20 дней. С таким предложением выступили депутат Госдумы Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Отмечается, что сейчас на оплату штрафов действуют скидки, если оплата происходит в течение первых двух недель после его получения. Однако что касается платной парковки, на нее послабления не распространяются.
Так, планируется изменить Кодекс об административных правонарушениях. Даванков объяснил, что штрафы за неправильную платную парковку выписываются массово и без камер. Нововведение позволит водителям уплачивать лишь половину штрафа, если сделать это в течение 20 дней.
Депутат отметил, что люди будут охотнее гасить задолженность, если получат скидку за это. Он также добавил, что в будущем возможно полная отмена подобных штрафов. За секундную просрочку россиянам не будет грозить наказания, если приложение зависло или не смогло определить местоположение водителя, передает РИА Новости (18+).