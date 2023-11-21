Главное
Главные новости к вечеру 21 ноября
18:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Взъезд большегрузов в Ростов-на-Дону собираются запретить в часы пик

Власти Ростова-на-Дону и ГИБДД рассмотрят возможность запрета на въезд грузовиков в город.

Источник: Комсомольская правда

Взъезд большегрузов в Ростов-на-Дону предложили запретить в отдельные часы пик по утрам и вечерам. Эту информацию журналисту «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили в Минтрансе региона.

Как стало известно, ситуацию с грузовым транспортом обсудили на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По итогам совещания к решению вопроса привлекли городские власти.

Теперь возможность запрета на въезд большегрузов должны проработать до лета 2024 года.

Напомним, в сентябре 2023 года губернатор Василий Голуебв сообщил, что в регионе собираются оборудовать 11 пунктов весогабаритного контроля большегрузов, а также создать перехватывающую стоянку в 1-й Луговой в Ростове-на-Дону.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Израиль и ХАМАС договорились о перемирии: Когда оно вступит в силу
Бородина рассказала, почему они с Собчак ругаются
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта