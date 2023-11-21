18:07 (мск), источник: Комсомольская правда
Взъезд большегрузов в Ростов-на-Дону собираются запретить в часы пик
Власти Ростова-на-Дону и ГИБДД рассмотрят возможность запрета на въезд грузовиков в город.
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Взъезд большегрузов в Ростов-на-Дону предложили запретить в отдельные часы пик по утрам и вечерам. Эту информацию журналисту «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили в Минтрансе региона.
Как стало известно, ситуацию с грузовым транспортом обсудили на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По итогам совещания к решению вопроса привлекли городские власти.
Теперь возможность запрета на въезд большегрузов должны проработать до лета 2024 года.
Напомним, в сентябре 2023 года губернатор Василий Голуебв сообщил, что в регионе собираются оборудовать 11 пунктов весогабаритного контроля большегрузов, а также создать перехватывающую стоянку в 1-й Луговой в Ростове-на-Дону.