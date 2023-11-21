18:03 (мск), источник: Татарстан 24
Казанская духовная семинария станет академией
Об этом стало известно на Форуме православной общественности РТ.
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Повысить статус Казанской духовной семинарии до академии — такие планы прозвучали сегодня в ходе V Форума православной общественности Республики Татарстан.
В столицу РТ прибыли религиозные деятели всех конфессий. Также форум посетили представители элиты республики под предводительством Рустама Минниханова. В прошлый раз подобным составом собирались в 2019 году, а сегодня — подводили итоги 4 лет развития Татарстанской митрополии.
«Уверен, нынешний форум придаст новый импульс для развития православной жизни республики, совершенствованию государственного религиозного заявления о себе, укрепления межнационального мира и согласия», — отметил Раис республики.
Межрелигиозный мир давно стал особенностью и даже международным брендом Татарстана. Вот и сегодня гостей приветствовал муфтий республики.
Как подчеркивали сегодня политики, особенно важно взаимодействие с исламским миром сегодня, когда западные христиане отошли от традиционных ценностей.
«Государство заинтересовано в том, чтобы разные конфессии жили в дружбе и согласии, чтобы они были опорой в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения», — заявил депутат Госдумы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.
По итогам форума подписана резолюция, из которой ясно, что в 2025 году съезду православной общественности быть.
Ранее сообщалось, что в Челнах на строительство православной гимназии собрали более 17 млн рублей. Гимназия рассчитана на 140 учеников.