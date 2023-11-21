18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 21 ноября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Шойгу назвал потери ВСУ в боях с начала ноября
Вооруженные силы Украины с начала ноября 2023 года потеряли свыше 13,7 тыс. военнослужащих.
Памфилова заявила о планах «подонков» и «ждунов» сорвать выборы
Глава ЦИК заявила о начавшейся работе по дискредитации выборов.
Прошедших лечение от наркомании могут освободить от наказания
Об этом говорится в проекте постановления Верховного суда России.
В России предложили ввести выплату уволенным сотрудникам
Работникам компаний-банкротов хотят выплачивать по 100 тысяч.
Футболист Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008-го по 2022 год. Со столичным клубом он три раза выиграл чемпионат России, четыре раза завоевал Кубок страны и три раза стал обладателем Суперкубка России.