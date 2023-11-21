18:02 (мск), источник: МК.RU Казань
Татарстанцам пообещали оттепель на выходных
В Татарстане на этой неделе ожидается неустойчивая погода. Об этом в интервью «Челнинским известиям» рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев.
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Если в первой половине недели республику накрыли обильные осадки, то во второй половине наступят холода с температурами до — 17 градусов. На выходных синоптик обещает татарстанцам оттепель.
По словам профессора, температуры воздуха в последние дни отмечаются выше климатической нормы. В среду они ожидаются в районе — 1 градуса. В последующие два дня она будет варьироваться от 9 до 17 градусов мороза.
Снег, который выпал за последние сутки и, который ожидается в ближайшее время, вероятно, растает. Как пояснил метеоролог, в выходные температуры воздуха в Татарстане поднимутся до плюсовых значений.