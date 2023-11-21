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18:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Потерял сына, но нашёл внука. Что известно о семье Амана Тулеева?

О своей семье экс-губернатор Кемеровской области откровенно рассказал в автобиографической книге.

О своей семье экс-губернатор Кемеровской области откровенно рассказал в автобиографической книге.

20 ноября ушёл из жизни народный губернатор Кузбасса Аман Тулеев. В последние годы они вдвоём с женой Эльвирой Фёдоровной жили в собственном доме недалеко от Кемерова.

Жена. Теперь вдова.

Эльвира Фёдоровна Тулеева родилась в 1943 г. Супруг, говоря о своей смешанной крови, не раз подчёркивал, что у него русская жена. Она родила политику двух сыновей — Дмитрия (1968 г.) и Андрея (1972 г.).

Как рассказывал Тулеев, основные заботы о воспитании детей легли на плечи жены, в то время как он практически жил на работе. Как растут сыновья, он почти не видел.

Потеря младшего сына.

Аман Тулеев так рассказывал о своих сыновьях: «Старший всегда был спокойным, сосредоточенным, надёжным. Рано понял, как тяжело матери. Учился ровно. Младший Андрей рос отчаянным парнем. Энергия ключом била. Каждый день — событие. Разбитым локтям и коленкам — нет числа. Друзей — весь двор».

Младший сын Андрей в 1998 г. погиб в автоаварии в Ташкенте, когда ему было 26 лет.

Старшему Дмитрию сейчас 55 лет. Он живёт с семьёй в Новосибирске, с 2002 г. руководит ФКУ «Сибуправтодор».

Внук найден спустя годы.

У Амана Тулеева три внука, две внучки и один правнук. Из автобиографической книги Тулеева известна история, достойная киносценария, о том, как он нашёл внука Стаса — единственного ребёнка покойного Андрея.

Когда Андрей учился в Тайге в железнодорожном техникуме, он дружил с девушкой Ларисой, а потом молодые расстались, девушка вернулась домой к родителям в село Литвиново (в ста километрах от Кемерова). Выяснилось, что девушка носила под сердцем внука Тулеевых…

На вопрос, почему молчали 12 лет, родители Ларисы ответили Аману Гумировичу: «Родила наша Лариса от твоего Андрея, так что ж теперь делать? Вот, растим. Ты — губернатор, а мы — люди скромные, обычные…».

С тех пор Тулеевы считают Стаса своим.

Всего пять лет назад Аман Тулеев ушёл с поста главы региона и часто сокрушался, что мало времени уделял семье. «Я слишком поздно понял, что самое главное в жизни это — семья, дети!», — признавался экс-губернатор.

Подробней о семье Амана Тулеева можно прочитать здесь.

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