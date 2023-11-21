19:03 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Иммунолог предупредил о затяжных ОРВИ наподобие COVID-19
Обычная ОРВИ может затянутся на месяцы, как и ковид.
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Стало известно, что обычная ОРВИ может затянуться на месяцы наподобие коронавирусной инфекции, но между ними есть разница, пишет kp.ru.
Так, ученые Лондонского университета королевы Марии выяснили, что респираторные симптомы простуды у некоторых инфицированных могут затягиваться на недели. Такая долгая простуда, как и затянувшийся ковид, будет вызывать кашель, боли в животе и диарею.
В свою очередь российский иммунолог Николай Крюков пояснил, что все же у долгой простуды и у долгого коронавируса разные механизмы развития.
— Продолжительная простуда — это как «сборная солянка» из разных ОРВИ и гриппа, — пояснил он.
И добавил, что симптоматика может затягиваться или из-за осложнений, или из-за присоединения вторичной бактериальной инфекции. При этом постковид развивается довольно часто, встречаясь у 7−10% пациентов, переболевших COVID-19 в легкой форме, и у 50% и более болевших ковидом тяжело.
При этом, как правило, при коронавирусе оказывается прямой токсический эффект на сердечно-сосудистую и нервную систему, что редкость при затяжном ОРВИ.
Долгий ковид рассматривается как состояние, продолжающееся от 8 недель и дольше. Может сохранятся до года и даже более, говорится в статье.
Среди распространенных симптомов постковида — нарушения со стороны центральной и вегетативной нервной систем. В том числе, одышка, нарушения сердцебиения и сна, могут присоединяться и вторичные инфекции. То есть действия масштабнее, чем в случае с ОРВИ.