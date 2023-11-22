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09:57 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Названы новые цены на летний отдых в отелях Краснодара в 2024 году

Стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае и Абхазии может вырасти.

Источник: KrasnodarMedia.su

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила о возможном повышении стоимости отдыха в Краснодарском крае и Абхазии на предстоящее лето. Ожидается, что цены могут увеличиться на 10−20% в Краснодарском крае и до 30% в Абхазии. В то же время, стоимость отдыха в Крыму, по прогнозам экспертов, останется неизменной. Об этом сообщается на сайте АТОР (18+).

Эксперты отмечают, что цены на летний отдых будут расти по мере приближения к сезону. В связи с этим потенциальным туристам рекомендуется заблаговременно бронировать путевки. Уже сейчас некоторые туроператоры предлагают специальные акции раннего бронирования, которые могут действовать до конца марта 2024 года. Однако сроки могут сократиться в случае активного спроса.

«Массово акция раннего бронирования на черноморских курортах может и не стартовать, потому что туристы уже сейчас достаточно активно бронируют прибрежные отели на следующие летние каникулы, а также санатории на весну, лето и зиму», — отмечают представители национального туроператора АЛЕАН (18+).

По данным Ассоциации туроператоров России, причинами популярности раннего бронирования являются как низкая база осени 2022 года, так и желание людей защитить свои сбережения от инфляции, инвестируя их в будущий отдых. У туристов также возросла уверенность в стабильности будущего, что позволяет им планировать отпуск заранее. Благодаря раннему бронированию можно получить скидки до 20−30%.

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