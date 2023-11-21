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21 ноября, новости Казахстана, источник: Baigenews

В Алматы запустят единый билет туриста

В Алматы планируют внедрить региональный стандарт Recommended by Visit Almaty. Об этом рассказала руководитель Almaty Tourism Bureau Камила Лукпанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Источник: акимат Алматы

Программа нацелена на объединение субъектов отрасли для улучшения качества услуг и увеличения туристского потока.

Кроме того, в Алматы запустят единый билет туриста Almaty PASS. Он позволит свободно посещать достопримечательности и экскурсии, включённые в программу, и сэкономить до 50% времени и средств при посещении культурных и развлекательных объектов города.

Ещё один турпродукт программы — паспорт туриста. Его можно будет получить в информационных центрах Visit Almaty. С помощью него туристы смогут легко ориентироваться в Алматы (куда сходить, что посмотреть), посетить достопримечательности и ставить отметки о посещении локаций.

В планах также создание ГастроГИДа по Алматы — печатной версии справочника ресторанов, кафе, кофеен в Алматы.

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