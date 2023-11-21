Программа нацелена на объединение субъектов отрасли для улучшения качества услуг и увеличения туристского потока.
Кроме того, в Алматы запустят единый билет туриста Almaty PASS. Он позволит свободно посещать достопримечательности и экскурсии, включённые в программу, и сэкономить до 50% времени и средств при посещении культурных и развлекательных объектов города.
Ещё один турпродукт программы — паспорт туриста. Его можно будет получить в информационных центрах Visit Almaty. С помощью него туристы смогут легко ориентироваться в Алматы (куда сходить, что посмотреть), посетить достопримечательности и ставить отметки о посещении локаций.
В планах также создание ГастроГИДа по Алматы — печатной версии справочника ресторанов, кафе, кофеен в Алматы.