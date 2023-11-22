10:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Играла для бойцов на гитаре: Актриса Полина Меньших погибла под обстрелом на концерте в ДНР
Актриса Полина Меньших из Петербурга погибла под обстрелом на выступлении в ДНР.
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40-летняя актриса и хореограф Полина Меньших погибла во время выступления в Донецкой Народной Республике. Театр, в котором она выступала вместе с труппой «НЕЖЕНь», обстреляли из «Хаймерсов». Артистка приехала с концертом в Старобешево к российскими военным. Так женщина хотела поздравить и подбодрить солдат в День ракетных войск и артиллерии. Но праздник обернулся трагедией, о которой сообщили в театре-студии «Портал», где служила Меньших.
— С огромной болью сообщаем, что Полины Меньших, известной как постановщица одной из версий «Последнего Испытания» («Леге Артис»), не стало. Она погибла на выступлении в Донбассе в результате обстрела. 9 декабря состоится концерт в Северной столице, посвященный ее памяти, — сообщили в пресс-службе театра.
Как стало известно, для показа военным актриса выбрала именно перфоманс «Последнее испытание», где рассказывается о победе добра над злом, выборе и предательстве и об испытаниях, ставших на пути главных героев.
Один из российских солдат Платон Мамонов, находящийся на линии боевого соприкосновения, также подтвердил гибель актрисы. В своем телеграм-канале он рассказал, как «накрыли» реактивные системы приехавшую труппу.
— Одним хаймерсом ВСУ разбили машины волонтеров, вторым разгромили гримерку с артистами и сцену. Они не остановились и после этого, ударив по тем, кто бросился вытаскивать людей из-под завалов и оказывать первую помощь, — сообщил боец.
Spb.kp.ru приносит соболезнования родным и близким актрисы и волонтера Полины Меньших.