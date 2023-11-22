09:41 (мск), источник: Клопс.ru
Где в Калининграде не будет света в среду
Идёт ремонт или замена оборудования.
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В Калининграде в среду, 22 ноября, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 13:00 электричество отключат на улицах:
Галицкого, 24;
Профессора Баранова, 36, 43−43а, 45;
Подполковника Иванникова, 18;
Черняховского, 1−5, 7, 17, 58−62, 64, 66−68, 70−72;
Фрунзе, 48, 52−56, 58−58а;
Московский проспект, 133, 133а-г;1812 года, 49−53;
Пролетарская, 90−92.
С 13:00 до 17:00 электричество отключат на ул. Профессора Баранова, 43.