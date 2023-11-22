00:17 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 22 ноября
Этот день является 326-м в григорианском календаре, до нового года остается 39 дней.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Знаете ли вы, что 22 ноября 1963 года в Далласе был убит 35-й президент США Джон Кеннеди? О том, чем еще ознаменовано 22 ноября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 22 ноября
В 1906 году в России началась аграрная реформа Петра Столыпина.
В 1918 году Польша была провозглашена республикой.
В 1946 году в Англии поступили в продажу первые шариковые ручки.
В 1960 году завод «Коммунар» выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей «Запорожец».
В 1986 году Майк Тайсон завоевал титул WBC в супертяжелом весе и стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса.
В 1990 году премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке.
Также ежегодно 22 ноября отмечается День сыновей, а в России еще и День психолога.
Кто родился 22 ноября
Лингвист Владимир Даль (1801−1872).
Писатель Андре Жид (1869−1951).
Политик Шарль де Голль (1890−1970).
Поэт-песенник Николай Добронравов (1928−2023).
Певец Виктор Салтыков (1957).
Актриса Джейми Ли Кёртис (1958).
Писатель Виктор Пелевин (1962).
Балерина Илзе Лиепа (1963).
Актер Мадс Миккельсен (1965).
Теннисист Борис Беккер (1967).
Актер Марк Руффало (1967).
Актриса Скарлетт Йоханссон (1984).
Модель Хейли Бибер (1996).
22 ноября в православном календаре
Православные 22 ноября чтут память мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Феоктисты Паросской. Также в этот день праздник в честь древнейшей иконы Богородицы — «Скоропослушницы» и день чествования святой Матроны.
Именины
В этот день именины у Александра, Антона, Ивана, Кирилла, Порфирия, Феоктиста, Цецилии и Матрены.
22 ноября в народном календаре
22 ноября отмечается память преподобной Матроны Царьградской. Раньше говорили: «С Матрены зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор». Также в этот день судили о погоде на ближайшее время: если лежал иней, то надо ждать морозов, если туман стоял — оттепель будет. Также если гуси выходили на лед в поисках воды — значит, потеплеет. Ну, а если погода в этот день была облачной или снежной, то ждали ненастного мая. Кроме того, на Матрену заваривали лекарственные травы и коренья для профилактики зимних недугов.