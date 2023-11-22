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04:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Достаем шапки и шарфы»: резкий дубак накроет Приморье — точная дата

Жителей края предупредили об опасном природном явлении.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +15° 9 м/с 88% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: PrimaMedia.ru

Синоптики огорчили жителей Владивостока прогнозом на ближайшие дни. По их словам, пришедшее потепление будет совсем недолгим.

Уже в четверг, 23 ноября, в столицу ДФО придет дождь. Далее осадки распространятся, предположительно, на север. Здесь возможен дождь, переходящий в снег, и снег, переходящий в дождь, сообщает «Примпогода» (18+).

В результате в крае ожидаются гололед, снежные заносы и налипание снега на проводах. К концу недели во Владивостоке прогнозируется резкое похолодание — оно начнется с пятницы. В субботу температура воздуха может опуститься до −13 градусов.

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