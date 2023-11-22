03:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru
ТОФ переходит в подчинение главкома ВМФ России
Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что все флоты и Каспийская флотилия в ближайшее время будут переподчинены главкому ВМФ России. Сейчас работа на завершающей стадии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Интерфакс.
На заседании коллегии минобороны РФ Сергей Шойгу подробно рассказал, для чего это делается. И в первую очередь, по его словам, это позволит более эффективно управлять флотами, использовать единый для всех подход к планированию применения и подготовке группировок ВМФ в современных условиях.
На сегодняшний день только Северный флот имеет статус военного округа, остальные находятся в составе военных округов.
Подводя итоги деятельности флотов в 2023 году, Шойгу отметил выполнение комплекса мероприятия. Среди них — применение разнородных сил Тихоокеанского флота для защиты акватории Северного морского пути.
«Продолжена практика патрулирования оперативно важных районов Мирового океана совместно с кораблями иностранных государств. В апреле прошло совместное патрулирование с иранскими военно-морскими силами, а в период с июля по август — с военно-морскими силами Китая. Отработаны элементы маневрирования, управления и взаимодействия. В целом интенсивность боевой подготовки флотов в этом году увеличилась в 1,2 раза», — сообщил министр обороны.