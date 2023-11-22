03:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Россиянам рассказали о новых субсидиях на оплату ЖКХ — детали
Льготу предложили привязать к количеству детей в семье.
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Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил внести корректировки в действующую программу поддержки семей в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг. Это касается также жителей Приморского края.
Согласно идее депутата, необходимо изменить систему гарантированного федерального уровня субсидирования, установив 10% субсидии на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье, написал он в Telegram-канале (18+).
В настоящее время семьям с тремя детьми компенсируется 30% расходов на ЖКХ из федерального бюджета, а если в семье 10 детей и более — 50%.
По мнению Селезнева, предложенные изменения сохранят льготы для семей с тремя детьми на прежнем уровне, однако для других семей размер субсидии вырастет. Например, семьи с четырьмя детьми смогут получить 40% скидки на оплату ЖКХ.