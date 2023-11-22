11:03 (мск), источник: AmurMedia.ru
Россиянкам предлагают дополнительно по 200 000 рублей за рождение ребенка
Россиянок, родивших до 25 лет, предложили поощрять рублем.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Госдуму внесли очередную инициативу по повышению рождаемости в России. ЛДПР предлагает выплачивать молодым матерям по 200 000 рублей, если они родят до 25 лет.
Партия напомнила, что средний возраст рождаемости сейчас близится к 30 годам, и назвала это «демографической катастрофой». Депутаты уверены, что молодые россиянки не рожают детей только из-за страха перед материальной ответственностью.
"Предстоящие расходы на содержание ребенка отпугивают многих россиянок от рождения детей. Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам, в возрасте до 25 лет, и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тысяч рублей., — сказано в пояснительной записке к проекту.
Планируется, что выплату россиянки смогут получить за каждого ребенка, рожденного до 25 лет, сообщают iz.ru (18+).