03:39 (мск), источник: Комсомольская правда
Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 22 ноября
Бывшего мэра Советской Гавани ждет новый суд за растрату.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Павла Боровского, когда-то мэра Советской Гавани, снова ждет суд. Напомним, бывшего чиновника сначала уволили за то, что он женился на своей подчиненной, а потом против него завели пару уголовных дел за растрату. К слову, история эта идет давно: городом он руководил в 2009, а заговорили об этом только в прошлом году.
Житель Хабаровского края отдал свою машину бойцам СВО. Он посчитал, что им она гораздо нужнее там, на передовой. Автомобиль приняли представители Народного фронта Хабаровска, они же передадут технику военным.
В начале месяца в Хабаровске выбрали принцессу Дальнего Востока. Среди 53 конкуренток от трех до 18 лет победила одна — 11-летняя Полина Заварзина из краевой столицы. Теперь она будет бороться за звание самой красивой девочки страны. А побороться за шикарную корону приехали девочки со всех уголков ДФО, даже из Камчатки и Приморского края.