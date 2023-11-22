03:37 (мск), источник: AmurMedia.ru
Хабаровский «Амур» взял реванш у «Адмирала»
Счёт в дальневосточном дерби — 1:1.
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Хабаровский «Амур» во втором матче дальневосточного дерби обыграл «Адмирал» — 1:2. «Тигры» взяли реванш за поражение двухдневной давности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».
Спустя день команды вновь вышли на лёд «Платинум Арены». Хабаровчане с первых минут забрали инициативу, и создали опасные моменты у ворот Иванова. В середине периода Грецкий удачно сыграл на добивании, открыв счёт в матче. «Амур» мог увеличивать разницу в счёте, но Дрозг и Барулин своими моментами не воспользовались.
Хозяева продолжили активно играть и во втором периоде, но в завершении хоккеисты «Амура» были неточны. В одном из эпизодов Голубев убежал в контратаку и точным броском сравнял счёт в матче. На перерыв команды ушли при равном счёте.
На старте третьего периода Гиздатуллин выиграл вбрасывание в чужой зоне, Балдаев бросил и удачно попал. Большой трафик получился перед Ивановым из игроков обеих команд. Гости пытались сравнять счёт в матче, но команду подтащил Бобков. В концовке встречи «моряки» остались вчетвером, и хабаровчане могли забрасывать третью шайбу. Гости сняли вратаря и попытались сравнять, играя в формате «пять на пять», но «Амур» довёл дело до победы. Следующий матч хабаровчане проведут с «Северсталью» 24 ноября.
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев:
— Хорошая боевая игра, нас не хватило сегодня. Хабаровск очень мощно сыграл в первом периоде, было тяжело. Во втором и третьем периоде мы выровняли игру. Цена ошибка, цена вбрасывания велика в таких матчах. «Амур» воспользовался нашей ошибкой. Нас не хватило на концовку отыграться.
— Сегодня «Амур» был свежее, чем в первом матче. С чем это связано?
— Хабаровчане сильно сыграли в первом периоде. Мы готовились в штатном режиме, ожидали такой игры. По броскам более-менее равная игра, но первый остался за хозяевами.
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов:
— Сегодня после приезда команда посвежее выглядела, у нас была хотя бы одна тренировка. Поработали над атакующими действиями. В первом периоде сделали ставку на атаку. По игре нам это удалось, но опять же много нереализованных моментов. Парням нужно концентрироваться на завершающем броске, моментов упустили много. Будем над этим работать. Хорошая игра с обеих сторон. Спасибо болельщикам, за поддержку и веру в нас. Атмосфера на дерби была что надо.
— Что поменялось в игре и просто банально отдохнули?
— С парнями поговорили, что у нас в принципе положение в турнирной таблице не очень хорошее. Парни прониклись, надо дома выигрывать и брать очки. У нас было время на отдых и одну тренировку.
— Много моментов не реализовали, с чем связано?
— Отмечу игру цепкую и плотную «Адмирала» в своей зоне, не давали бросать, постоянно играли в стык, цепко очень, отсюда и моменты, которые не забили. Отдать должное сопернику стоит. Парням нужно раскрепоститься, и шайба пойдет, главное попасть мимо вратаря. Будем надеяться.
— Команде объяснялась ли важность ДВ Дерби?
— Об этом не нужно никому говорить. Все понимают важность, города соседи, регионы соседние, матчи особенные для болельщиков. Так всегда было, мы обозначили ещё раз. В прошлом матче нас не хватило чисто физически, календарь у нас тяжелее.