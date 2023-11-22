03:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Безопасные дороги без вреда экологии: специалисты в Приморье рассказали, как используют современные противогололедные реагенты
Во Владивостоке прошел Дальневосточный семинар по зимнему содержанию дорог.
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Как и когда правильно очищать от снега и льда городские улицы и трассы, почему противогололедные реагенты не могут повредить здоровью людей и каким образом защитить кожаную обувь в период осенне-зимней распутицы, обсудили участники Дальневосточного семинара по зимнему содержанию дорог. Мероприятие провела в кампусе ДВФУ Национальная ассоциация зимнего содержания дорог в рамках Приморского строительного форума-выставки «Качество и безопасность». На семинаре побывал корреспондент «Комсомольской правды — Владивосток».
Разговор начался очень вовремя, и сама погода подтвердила его актуальность для нашего города — практически одновременно с началом мероприятия во Владивостоке пошел первый в этом году снег. Во что превращаются улицы краевой столицы и движение машин и пешеходов по ним при выпадении даже небольшого количества твердых осадков? Никому из жителей дальневосточного центра объяснять нужды нет.
Это не удивительно, ведь, по словам руководителя аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анны Климентовой, выпавший снег или образовавшийся лед даже на ровных участках улиц и трасс замедляет скорость движения автомобильного потока на 15 километров в час. И до 4,5 раз увеличивает риск возникновения ДТП! Что уж говорить про Владивосток с его сложным рельефом, где значительное количество снега на некоторых участках улиц останавливает скорость движения машин до нуля.
Чтоб колеса не скользили
И решить эту проблему могут только противогололедные реагенты. Причем, определенные для каждого времени года и температуры воздуха. Для температур от 0 до −7 °C лучше использовать жидкие реагенты, от −7 °C до −20 °C — двухфазные, состоящие из жидкой и твердой частей, а ниже — 20 — твердые. К слову, двухфазные реагенты используются в мире уже больше 20 лет, в России же они появились около пяти лет назад. При их использовании твердые гранулы смачиваются жидкостью, после чего попадают на обрабатываемую поверхность. В результате они прилипают к дороге и не разлетаются с нее, за счет чего увеличивается эффективность их действия и снижается стоимость работ.
Вообще, чтобы сделать зимнее содержание дорог еще дешевле, специалисты советуют проводить их обработку реагентами до выпадения осадков, а не когда все уже покрыто укатанными заледеневшим снегом. Это позволяет уменьшить количество проводимых операций, а значит — затраты на ГСМ. Меньше уходит и самого реагента — если после выпадения осадков на каждый квадратный метр тратится 150−200 граммов песчано-солевой смеси или 70−100 граммов реагента, то при превентивной обработке расход реагента снижается до 10−30 граммов на квадратный метр.
Еще один секрет, которым поделилась исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Юлия Антонова — эффективнее использовать твердые реагенты с диаметром частиц от 2 до 6 миллиметров. Их потери с дорог гораздо меньше, чем у материалов с более мелкими частицами — всего 8−13% вместо 57% и более. К тому же такие реагенты способны удерживать снег в расплавленном состоянии в течение 8−12 часов, их можно применять для превентивной обработки, они не распыляются при загрузке и не слеживаются при хранении.
Правильная организация борьбы с гололедом позволяет до 20% снизить стоимость зимнего содержания дорог.
Лучше без песка
А вот эффективность песчано-солевой смеси, которую любят использовать дорожники многих городов, специалисты поставили под сомнение.
По словам Юлии Антоновой, песок мало помогает в борьбе с гололедом.
«Особенно это касается речного песка, который используется почти повсеместно. Его овальная из-за обкатки водой форма делает как бы не хуже, потому что колеса автомобилей по нему скользят. Если и использовать песок, то только дробленый или мелкий щебень», — заметила директор Национальной ассоциации зимнего содержания дорог.
Есть у песка и еще одна проблема, которая проявляется весной — он засоряет дороги, забивает ливневую канализацию и создает запыленность.
Как рассказала заведующая кафедрой общей и военной гигиены Северо-западного государственного медицинского университета имении Мечникова Лилия Аликбаева, проведенные в нескольких городах России исследования показали, что от 84% до 92% дорожных отходов в весенний период составляет мелкодисперсный песок, перетертый колесами автомобилей. Он легко поднимается в воздух и потом попадает в легкие людей. При этом, за зиму в порах микропесчинок накапливается огромное количество загрязняющих веществ.
Медик считает, что для решения этой проблемы нужно уменьшать объемы нерастворимых противогололедных материалов и переходить на реагенты, которые растворяются в снеге.
Мифы о реагентах
Специалисты Ассоциации зимнего содержания дорог развеяли мифы о «жутких» реагентах, которые популярны среди населения и широко тиражируются некоторыми СМИ. Тут и разъеденные до костей лапы домашних животных, и растворившиеся шины автомобилей с подошвой обуви, и жуткая аллергия, вызванная «ядовитыми» реагентами.
«Основа реагентов — это различные соли. Плавление снега — физический процесс, никаких химических реакций при этом не происходит. При высыхании из этой смеси воды и реагента попросту кристаллизуется соль. Ничего разъесть она не может. Конечно, если у животного уже есть ранки на лапах, то попадание солевого раствора в них может вызвать усиление раздражения», — объяснила Анна Климентова.
Относительно же весенней «снежной аллергии» специалист объяснила, что вызывается она не реагентами, а содержащимися в растаявшем снеге спорами плесени и грибков, частицами почвы, помета птиц и собак.
Противогололедные материалы, конечно, влияют на обувь из натуральной кожи. В первую очередь, речь о появлении белых разводов на ее поверхности, что естественно — это выделившаяся соль. При использовании современных реагентов, чтобы ее убрать, достаточно влажной салфетки.
Как отметила заместитель генерального директора по научной работе Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Тамара Назарова, главный враг обуви — это влага. Но для зимней обуви рекомендован более тщательный уход: протирание салфетками, просушивание и обработка спреями, отталкивающими воду.