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03:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Похолодание до −31 ожидает жителей Иркутской области 22 ноября

Погода в Иркутске 22 ноября 2023 года будет без осадков.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 8 м/с 94% 758 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Календарная зима все ближе и ближе. До нового года осталось всего 39 дней. Но холода наступили внезапно. По прогнозам, столбики термометров в некоторых районах Приангарья опустятся ниже −30 градусов. Доберутся ли холода до областной столицы? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 22 ноября 2023 года.

Погода в Иркутске 22 ноября

— В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, в северных и верхнеленских районах местами небольшой снег, ветер 5−10 м/с, с порывами до 13 м/с. Температура −11…-16, при облачной погоде −21…-26, а на севере Катангского района столбики термометров опустятся до −31 градуса, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 22 ноября 2023 года будет без осадков, ветер северо-западный 5−10 м/с, температура −11…-13.

Кроме того, на дорогах области снежный накат и гололедица. ГУ МЧС по Приангарью просит жителей и гостей региона учитывать прогноз погоды при планировании поездок.

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