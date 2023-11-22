03:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Похолодание до −31 ожидает жителей Иркутской области 22 ноября
Погода в Иркутске 22 ноября 2023 года будет без осадков.
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Календарная зима все ближе и ближе. До нового года осталось всего 39 дней. Но холода наступили внезапно. По прогнозам, столбики термометров в некоторых районах Приангарья опустятся ниже −30 градусов. Доберутся ли холода до областной столицы? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 22 ноября 2023 года.
Погода в Иркутске 22 ноября
— В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, в северных и верхнеленских районах местами небольшой снег, ветер 5−10 м/с, с порывами до 13 м/с. Температура −11…-16, при облачной погоде −21…-26, а на севере Катангского района столбики термометров опустятся до −31 градуса, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 22 ноября 2023 года будет без осадков, ветер северо-западный 5−10 м/с, температура −11…-13.
Кроме того, на дорогах области снежный накат и гололедица. ГУ МЧС по Приангарью просит жителей и гостей региона учитывать прогноз погоды при планировании поездок.