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07:44 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Сто лучших городов мира назвали исследователи

Сотню лучших городов для жизни с учетом экономической, социальной и развлекательных сторон назвали аналитики в ежегодном отчете, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Каждый год исследователи Resonance Consultancy публикуют список ста лучших городов для жизни на грядущие 12 месяцев. Для присуждения звания лучшего мегаполиса мира исследователи проводят мониторинг на сайтах Tripadvisor, Google, Facebook и Instagram и прочих.

Результаты основаны на баллах по трем ключевым категориям — пригодность для жизни, привлекательность и процветание. При этом важную роль играют десятки факторов: уровень образования, ВВП на душу населения, уровень бедности, количество качественных ресторанов, магазинов и ночных клубов; пешеходная доступность, количество проложенных велосипедных маршрутов, качественные парки и музеи.

По данным, полученным за 2023 год, самым лучшим городом назван Лондон.

«Несмотря на разрушительные ограничения, вызванные COVID, и экономическое разрушение. Несмотря на Брекзит. Несмотря на войну в Европе. Город стал более неукротимым и стал частью глобального дискурса, чем когда-либо», — сказано в результатах исследования.

Лондон возглавляет наши общие индексы пригодности для жизни и привлекательности, лидируя среди всех городов мира в подкатегориях Instagram Hashtags, Facebook Check-ins и Tripadvisor Reviews, которые частично включают последнюю, пишут аналитики в отчете.

На втором месте расположился Париж. Тройку лидеров завершает Нью-Йорк.

В десятку лучших городов входят: Токио, Сингапур, Дубай, Сан-Франциско, Барселона, Амстердам и Сеул.

На 18-м месте расположился Пекин, на строку ниже — Стамбул. Также в сотню вошли Гонконг, Шанхай и Минск.

Ранее исследования показали, что первое место в рейтинге крупных городов мира, центр которых был максимально загружен в часы пик, в 2022 году занимает Лондон.

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