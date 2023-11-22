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04:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе десятки гектаров земель снова передадут угольщикам

Чиновники подписали сразу семь документов.

Как сообщает А42, в Кузбассе сельскохозяйственные земли передадут угольщикам. О переводе чиновники подписали семь документов.

Пять участков 13,9 гектаров достанутся угольным компаниям в Прокопьевском округе, четыре (28,5 гектаров) — в Беловском округе по ходатайству «Листвяжной», один небольшой участок 0,2 гектаров — в Крапивинском округе и почти сто гектаров — в Ленинск-Кузнецком округе.

В сентябре чиновники подписали четыре документа о передаче в Кузбассе угольным предприятиям 284 гектар земель сельскохозяйственного назначения. А накануне губернатор заключил соглашение с Академией горных наук о разработках для угольщиков.

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