04:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе десятки гектаров земель снова передадут угольщикам
Чиновники подписали сразу семь документов.
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Как сообщает А42, в Кузбассе сельскохозяйственные земли передадут угольщикам. О переводе чиновники подписали семь документов.
Пять участков 13,9 гектаров достанутся угольным компаниям в Прокопьевском округе, четыре (28,5 гектаров) — в Беловском округе по ходатайству «Листвяжной», один небольшой участок 0,2 гектаров — в Крапивинском округе и почти сто гектаров — в Ленинск-Кузнецком округе.
В сентябре чиновники подписали четыре документа о передаче в Кузбассе угольным предприятиям 284 гектар земель сельскохозяйственного назначения. А накануне губернатор заключил соглашение с Академией горных наук о разработках для угольщиков.