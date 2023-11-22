05:00 (мск), источник: Комсомольская правда
Не убедили: подозреваемый в хищениях застройщик АТЭС и «Хаяттов» не смог избежать суда спустя 11 лет
Застройщику, задолжавшему 3 миллиарда после стройки для саммита АТЭС, отказали в отмене дела.
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Крупному застройщику не удалось избежать суда и следствия. Олегу Дроздову, приморскому бизнесмену, сначала предъявили иск на сумму более 3,18 миллиарда рублей за хищения и мошенничество при строительстве объектов саммита АТЭС. Затем снова встал вопрос об уголовной ответственности Дроздова — и прокуроры сделали выбор не в пользу последнего. С доводами стороны защиты об истечении срока давности преступления не согласились, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
То, что саммит АТЭС прошел более 10 лет назад, не убедило прокуроров и судью. Гособвинение заявило о неверном толковании стороной защиты законов, регулирующих порядок установления сроки давности преступления и ответственность за него. Поэтому уголовное дело останется на рассмотрении, стороны предоставляют доказательства.
Олег Дроздов, фактический глава ООО «Строительная компания “Приморье — Дальний Восток” (которая, к слову, принимала непосредственное участие в возведении печально известных “Хаяттов”), по версии следствия, умышленно привел к банкротству компании и оставил с носом более 20 кредиторов. С ними якобы заключали заведомо невыгодные договоры. Общий ущерб составил 3,18 миллиарда рублей (это как-раз сумма иска от министерства земельных отношений Приморья). Еще 78 миллионов рублей Дроздов остался должен Российской Федерации.
Примечательно, что все это время с паузами рассматривалось и уголовное дело в отношении супруги Дроздова — Марины Ломакиной. Фрунзенский районный суд приговорил к 7 годам колонии общего режима и штрафу 800 тысяч рублей. Из всего объема средств, ушедших на строительство «Хаяттов», 100 миллионов, счел суд, оказались в кармане осужденной.