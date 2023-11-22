В среду на Южном Урале ожидается снег с дождем

Температура воздуха днем составит от 0 до −5 градусов, на юге до +3. Ветер восточной четверти 6−11 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно, снег, мокрый снег. Температура воздуха днем составит от −1 до −3 градусов. Ветер восточной четверти 6−11 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 22 ноября, у Александра, Алексея, Антона, Виктора, Дмитрия, Ивана, Ильи, Иосифа, Константина, Матроны, Нестора, Порфирия, Семена, Тимофея и Федора.
Между прочим, 22 ноября 2023 года отмечают праздник Матрена Зимняя. Согласно приметам, сегодня необходимо избегать обид на родных и близких, вспоминать плохие события, ссоры и разногласия. Дело в том, что все это негативно повлияет на отношения.
Кстати, климатолог рассказала об осени-2023 в Челябинской области. Доцент факультета экологии ЧелГУ Екатерина Пестрякова заявила об изменчивой погоде на Урале. По ее словам, характерными явлениями для ноября считаются метели и туманы.