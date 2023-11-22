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08:44 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Полицейские Семея разыскивают и штрафуют за плевки на улице

В Семее активно штрафуют за плевки на улице. Полицейские вышли в специальный рейд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Источник: Baigenews

Наказывать будут и тех, кто бросает на улице окурки, шелуху от семечек, справляет нужду в общественном месте. Мобильные группы работают круглосуточно. Нарушителей вычисляют и с помощью камер наблюдения. Уже зарегистрировано больше 700 нарушений.

«60 фактов мелкого хулиганства, в том числе и за выброс окурков и плевки. В соответствии со статьёй 434 Кодекса об административных правонарушениях уже ужесточена ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере более 60 тысяч тенге или от пяти до 10 суток ареста», — сказала пресс-секретарь департамента полиции Абайской области Дина Амренова.

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