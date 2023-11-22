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07:36 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии резко испортится погода

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +16° 5 м/с 88% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 22 ноября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха днем −3…+2°.

23 ноября также ожидается мокрый снег, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях, метель, на дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы. Ветер западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем −6…-11°.

Во время загрузки произошла ошибка.
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