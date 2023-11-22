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07:54 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирские власти объяснили, зачем строить кладбище у Северного объезда

В Новосибирске между Северным объездом и Восточным шоссе собираются построить большое кладбище. Территория займёт шесть участков Станционного сельсовета.

В департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области объяснили, почему приняли такое решение.

В ведомстве отметили, что в Генеральном плане сельсовета, утверждённом в 2019 году, запланирована перспективная территория для организации общественного кладбища. В правительстве региона приняли решение перевести земельные участки из состава земель одной категории в другую для размещения кладбища, пишет НГС.

Департамент сослался на Федеральный закон «О погребении и похоронном деле». Согласно документу, каждому человеку после смерти гарантируется погребение и предоставление бесплатного участка земли.

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