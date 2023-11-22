Новосибирские власти объяснили, зачем строить кладбище у Северного объезда

В департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области объяснили, почему приняли такое решение.
В ведомстве отметили, что в Генеральном плане сельсовета, утверждённом в 2019 году, запланирована перспективная территория для организации общественного кладбища. В правительстве региона приняли решение перевести земельные участки из состава земель одной категории в другую для размещения кладбища, пишет НГС.
Департамент сослался на Федеральный закон «О погребении и похоронном деле». Согласно документу, каждому человеку после смерти гарантируется погребение и предоставление бесплатного участка земли.