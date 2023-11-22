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08:49 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирию придут 20-градусные морозы

Ожидаются снегопады и гололедица.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +15° 8 м/с 88% 752 мм рт. ст. +13°

Плюсовая температура воздуха в Башкирии в ближайшие дни сменится минусовой. По данным Башгидромета, сегодня, 22 ноября, днем в республике будет −2,+3°. Синоптики прогнозируют мокрый снег, который будет откладываться на проводах и деревьях. На отдельных участках дорог образуется гололедица.

В четверг, 23 ноября, температура воздух ночью и днем понизится до −6,-11°. Пройдет снег, в ряде районов прогнозируется метель и порывистый ветер.

В пятницу, 24 ноября, ночью похолодает до −15,-20°. Днем будет −9,-14°.

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