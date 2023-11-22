08:49 (мск), источник: АиФ Уфа
В Башкирию придут 20-градусные морозы
Ожидаются снегопады и гололедица.
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Плюсовая температура воздуха в Башкирии в ближайшие дни сменится минусовой. По данным Башгидромета, сегодня, 22 ноября, днем в республике будет −2,+3°. Синоптики прогнозируют мокрый снег, который будет откладываться на проводах и деревьях. На отдельных участках дорог образуется гололедица.
В четверг, 23 ноября, температура воздух ночью и днем понизится до −6,-11°. Пройдет снег, в ряде районов прогнозируется метель и порывистый ветер.
В пятницу, 24 ноября, ночью похолодает до −15,-20°. Днем будет −9,-14°.