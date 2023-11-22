05:43 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В связи с похоронами Тулеева в Кемерове ввели ограничения парковки
Изменения начали действовать вечером 21 ноября.
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В связи с похоронами бывшего губернатора Амана Тулеева администрация Кемерова ввела запрет на парковку автомобилей в районе Центрального кладбища, а также Знаменского собора. Изменения начали действовать 21 ноября с 20:00 часов.
22 ноября водитель не сможет оставить свой автомобиль на улицах Пушкина, Арочная и Весенняя до 10:00 утра.
Ограничения на улицах Гагарина и Соборная действуют до 12:00 часов.
На ул. Алтайская, Базовая и Баумана возможности припарковаться не будет до 14:00.
Кроме того, в мэрии отметили, что могут быть введены изменения дорожного движения на вышеуказанных улицах.
Ранее мы сообщали, что жители Кузбасса предложили назвать сквер и проспект именем Амана Тулеева.
Более подробную текстовую трансляцию мы будем вести в нашем телеграм-канале, следите за новостями.