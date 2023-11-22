07:29 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
День матери в Хабаровске 2023: программа мероприятий
День матери в Хабаровске 2023 — как отпраздновать такую нежную дату.
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День матери в Хабаровске 2023 отпразднуют с небольшим размахом, но добрые и милые мероприятия точно найдут своих гостей.
«Мама» — главное слово для каждого из нас, а еще главнее человек, который стоит за этим словом. И поэтому неудивительно, что в мире появились праздники, посвященные самому дорогому человеку. Единой даты нет, и в каждой стране праздную в свои определенные дни. В нашей стране же День матери был официально учрежден Президентом России в 1998 году.
Особенно этот праздник любят в детских садах и школах, где дети делают открытки и устраивают концерты для своих прекрасных мам. Взрослые же дети в этот день обязательно должны позвонить или лучше навестить свою маму, чтобы сказать ей теплые слова поздравления и напомнить еще раз, как сильно мы любим главных женщин в нашей жизни.
Так как же отметят этот прекрасный день в Хабаровске? Помимо школьных концертов, ожидаются как детские мастер-классы, так и мероприятия, где смогут отдохнуть и мамы. В подборку мы добавим несколько театральных или музыкальных выступлений, чтобы вы смогли выбрать, куда же пригласить свою любимую женщину. Напомним, что также вы можете выбрать подарок для своей мамы из этой прекрасной подборки.
МАСТЕР-КЛАССЫ
Мастер-класс «Подарок для любимой мамочки» (6+)
Мальчишек и девчонок от семи лет приглашают в столярную мастерскую детского центра «Одуванчики» на мастер-класс «Подарок для любимой мамочки». Создадим замечательный красивый подарок ко Дню матери. Любая мама будет очень рада получить от своего ребенка шедевр, сделанный своими руками. Уникальные столярные станки, адаптированные специально для детей, все необходимые сертификаты имеются. Все материалы включены в стоимость.
«Одуванчики», ул. Заозерная, 36. 25 ноября в 16:00. Стоимость: 800 рублей. Предварительная запись:
Флористический мастер-класс «Подарок маме» (6+)
На мастер-классе ребята соберут цветочную композицию в крафтовом стакане из розы, хризантемы, гипсофилы и других доступных сортов, познакомятся с профессией флориста и азами флористики, с сортами и названиями цветов, используемых в работе, узнают особенности хранения готовой цветочной работы.
Итогом мастер-класса станет подарочная цветочная композиция, которую можно будет подарить маме или бабушке. Длительность мастер-класса — час. Приглашают ребят со своими родителями. Все материалы включены в стоимость.
«Аватар», ул. Выборгская, 48 А. 25 ноября в 16:00. Стоимость: 1500 рублей. Предварительная запись:
ВЕЧЕРИНКИ, КОНЦЕРТЫ И ОТДЫХ
Новогодняя вечеринка для женщин (18+)
Если вам хочется отдохнуть в женском коллективе с ощущением сказки, то это место для вас! Организаторы обещают, что вы сможете потанцевать и пообщаться с другими участницами, примерить множество платьев, сделать яркие фотографии и поговорить с психологом, который поможет создать карты желаний и расскажет, как воплотить все желания в реальность.
Dress in the city, ул. 65-летия Победы, ⅙. 25 ноября в 16:00. Стоимость: 7500 рублей.
Медитация «Йога-нидра» (12+)
Почему бы не отпраздновать День матери в полном расслаблении? Йога-нидра — это медитативная техника йогического сна. Практика йога-нидры не менее древняя, чем сама йога, и имеет глубокие философские смыслы, относящиеся к духовным целям. Звучит очень привлекательно и мистически, согласитесь? Некая совокупность из медитации, йоги и сна.
«Душа и тело», ул. Владивостокская, 22. 25 ноября в 15:00. Стоимость: 600 рублей. Предварительная запись:
Литературно-музыкальный концерт «Вспоминая имена» (12+)
В Хабаровске состоится литературно-музыкальный концерт «Вспоминая имена». Его организуют символично в День матери.
В программе выступления молодых артистов Хабаровска, музыкантов города, студентов Хабаровского государственного института культуры и Хабаровского краевого колледжа искусств. Вход свободный.
Дальневосточная научная государственная библиотека, ул. Муравьева-Амурского. 25 ноября в 15:00. Вход свободный.
СПЕКТАКЛИ
Спектакль «Незамужняя женщина» (18+)
В этой лирической комедии, наполненной искрометным юмором, знакомая жизненная ситуация по воле автора превращается в азартную игру с непредсказуемым финалом. На какие уловки может пойти мать, которая хочет видеть свою взрослую дочь замужней женщиной? И жених у дочери есть, но из-за его нерешительности она никак не может выйти замуж! Не выдержав затянувшегося на три года сватовства, мать решает показать дочери пример, находит себе ухажера у пивного ларька и… приглашает его в гости. Своим дамам и зрителям горе-женихи приносят немало сюрпризов, зато с какой выдумкой мать и дочь начинают соревноваться в умении взять власть над мужчинами!
Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 26 ноября в 17:00. Стоимость: 500−1000 рублей.
Спектакль «Миф о женщине» (16+)
Медея, волшебница Медея, дочь царя Колхиды… Сколько испытаний выпало на ее долю! Но самым трудным, самым страшным было испытание любовью. На что способна женщина, которая любит, любит беззаветно, безоглядно? На что способна женщина, у которой отняли ее любовь? Мифы рассказывают нам о Медее-царице, Медее-волшебнице. А она была просто женщиной. Медея — женщина, которая любила и потеряла любимого.
«Триада», ул. Ленина, 27. 26 ноября в 17:00. Стоимость: 400 рублей.
Спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» (16+)
История молодой Катерины, страстной особы, познавшей сметающую все на своем пути любовь. Молодая красавица, по расчету выданная за нелюбимого, годами томится в удушливой чопорной атмосфере богатого купеческого дома, изнывая от скуки… и внезапно загорается пагубной, непреодолимой страстью к дерзкому приказчику Сергею. Отныне она уже не способна думать ни о чем, кроме возлюбленного, и готова ради него на любое безумство и преступление…
Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 26 ноября в 18:00. Стоимость: 500 рублей.