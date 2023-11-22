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06:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Накопила долги и скрывалась: судебные приставы разыскали жительницу Иркутской области, которая жила с паспортом СССР

Жительница Иркутской области жила с паспортом СССР и не платила алименты.

Источник: Комсомольская правда

В Приангарье разыскали женщину, которая почти всю жизнь прожила без паспорта и накопила долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области.

— Как выяснилось, 46-летняя сибирячка не меняла паспорт с тех пор, как получила его впервые до развала СССР. Никто бы не придал этому значение, если бы женщина не накопила задолженность по алиментам в размере 1,5 млн рублей в пользу несовершеннолетнего ребенка 2006 года рождения, — рассказывают судебные приставы.

Все это время должница находилась в розыске. Женщину нашли с помощью местных жителей. Она неофициально подрабатывала на ферме одного предпринимателя. Тогда и узнали, что у сибирячки паспорт времен Советского Союза.

После чего был направлен запрос по следам жизни женщины: в школу-интернат Иркутска, паспортный стол Свердловского района Иркутска и ЗАГС Шелеховского района для содействия в восстановлении документа для должницы. Тогда женщину смогут привлечь к административной ответственности.

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