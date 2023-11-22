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09:35 (мск), источник: МК.RU Воронеж

В Воронежской области создадут гроссмейстерскую школу

Гроссмейстерскую школу и отделение по подготовке тренеров создадут в Воронеже.

О программе развития шахмат в регионе рассказали на встрече с Губернатором Александром Гусевым во вторник, 21 ноября.

Встреча проходила при участии депутата облдумы Андрея Рогатнева, а также международного гроссмейстера Константина Чернышова, уроженца Воронежа, российского шахматиста.

Главе региона рассказали, что юные воронежские шахматисты на соревнованиях разного уровня завоёвывают призовые места и показывают высокий уровень игры. Однако для улучшения результатов в этом виде спорта недостаточно тренеров. Чтобы решить проблему кадров, необходимо взаимодействие двух вузов: Российского университета спорта в Москве и Воронежской государственной академии спорта. В них будет действовать тренерское отделение по шахматам.

Александр Гусев поддержал идею развития шахматного спорта в Воронежской области.

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