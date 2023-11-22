09:35 (мск), источник: МК.RU Воронеж
В Воронежской области создадут гроссмейстерскую школу
Гроссмейстерскую школу и отделение по подготовке тренеров создадут в Воронеже.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
О программе развития шахмат в регионе рассказали на встрече с Губернатором Александром Гусевым во вторник, 21 ноября.
Встреча проходила при участии депутата облдумы Андрея Рогатнева, а также международного гроссмейстера Константина Чернышова, уроженца Воронежа, российского шахматиста.
Главе региона рассказали, что юные воронежские шахматисты на соревнованиях разного уровня завоёвывают призовые места и показывают высокий уровень игры. Однако для улучшения результатов в этом виде спорта недостаточно тренеров. Чтобы решить проблему кадров, необходимо взаимодействие двух вузов: Российского университета спорта в Москве и Воронежской государственной академии спорта. В них будет действовать тренерское отделение по шахматам.
Александр Гусев поддержал идею развития шахматного спорта в Воронежской области.