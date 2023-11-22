Россияне заинтересовались правописанием пол-литра и Красной армии

Правила их написания искали в октябре 6,1 тыс. и 5,2 тыс. человек. Следующими по популярности запросами стали: «так же как» — 4,8 тыс.; «договоры или договора» — 2,9 тыс.; «прийти или придти» — 2,9 тыс.; «кушать или есть» — 2,6 тыс.; «видеоконференцсвязь как пишется» — 1,9 тыс.; «килограмм или килограммов» — 1,3 тыс.; «директоры или директора» — 1 тыс.; «знамение ударение» — 1 тыс.
Менее 1 тыс. человек за месяц заинтересовались вопросами «туристский или туристический», «кэшбэк как пишется», «матрас или матрац», написанием слова «вы» с заглавной или строчной буквы, а также правописанием «Красной армии» и «пол-литра».
Участники прошедшего в 2023 году Тотального диктанта чаще всего ошибались в словах «сызмальства» и «кардинально». Слово «кардинально» часто ошибочно пишут как «координально», а просторечие «сызмальства» участники акции написали девятью разными способами, рассказывала в апреле глава проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова. По ее словам, часто также допускали ошибки в слове «извне».
«Кто-то даже написал его как “из-в-не”, — поделилась Мандрикова.
Проблемным оказалось написание наименований птиц и животных. Слово «рябчик» часто писали как «ряпчек», а барсука называли «борсук» и «барсюк», отметила Мандрикова. Также встречались написания «муровей» (вместо муравей), «инот» и «янот» (вместо «енот») и несколько «изюбрин» (вместо «изюбрь»).